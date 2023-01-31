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Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti

Kırşehir’de şehri etkisi alan kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personel idari izinli sayıldı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:24
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Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti

Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
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İHA’nın haberine göre, Kırşehir'de sabah saatlerinde başlayan ve şehri etkisi alan kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personel idari izinli sayıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 31 Ocak 1 Şubat tarihlerinde hamile ve engelli personelin izinli olacağı belirtildi. Valilikçe yapılan açıklama ise şöyle;

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi uyarınca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 31 Ocak ve 1 Şubat 2023 tarihlerinde iki gün süreyle idari izinli sayılmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür."

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