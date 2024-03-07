Kırşehir'de sahte 'Forex çetesi' çökertildi

Kaynak: İHA
Kırşehir'de sahte 'Forex çetesi' çökertildi
Kırşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Kırşehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sahte sosyal medya ve web siteleri üzerinden 'yatırım kazancı' vaadiyle yapılan 'Ben kazandım, siz de kazanmak ister misiniz?' içerikli metinlerle sahte banka dekontları paylaşarak, mağdurlarını sahte Forex sitelerine yönlendiren ve milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı belirlenen çete çökertildi.

9 kişiye yönelik Mersin, Yalova, Batman'da yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulurken, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.D., A.K., M.M., M.A.A., M.Y. ve S.B. tutuklandı.

Adliyeye çıkarılan H.K., V.S. ve Ş.O. hakkında ise adli kontrol şartları uygulandığı öğrenildi.

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