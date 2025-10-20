Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Kesikköprü köyü yakınlarında yapılan yol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde 23 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaman ilçesi girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan I.G., Y.A. ve Y.E.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.