Kırtasiye malzemeleri ateş pahası

Türkiye’de ekonomik krizin hız kazanmasıyla beraber vatandaş yaşam mücadelesi veriyor. Gıdadan barınmaya, barınmadan eğitme her şeyde fiyatlar ateş pahası olmuş durumda.

Yükselen enflasyon karşısında eriyen maaşlar artık bir şeyler almaya yetmiyor. Dar gelirli vatandaş, gıdasını alamıyor, kirasını ödeyemiyor eğitim giderlerini karşılayamıyor duruma geldi.

Her gün yeni zamların geldiği ürünlerin şimdi ki durağı kırtasiye malzemeleri oldu. Henüz okullar açılmadan fiyatlar kat be kat artırıldı.

Vatandaşın artık çocuğunu okula gönderecek gücü kalmadı.

Çantanın 500 liradan başlaması, bir kalemin 40 lira olması, defterin 35 lira olması çocukları okuldan alıkoyuyor.

Bu durum karşısında giderlerini karşılayabilmek içi krediye başvurmak zorunda kalıyor. Ayı kredi kartları ile geçiren vatandaşların borç batağı da hız kesmeden büyüyor.

Türkiye son yıllarda yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru ve yüksek işsizlikle hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Bu halde ne karın doyurmak mümkün ne de okumak…