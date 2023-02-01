Kış aylarının vazgeçilmezi: Bitki çayları. Faydaları saymakla bitmiyor

Kamudanhaber'in haberine göre; Bitki çayları vücudunuzda antibakteriyel bir etki yaratarak mikroplara karşı koruma sağladığı vurgulandı. Tam bir antioksidan ve C vitamini deposu olan bu çaylarla birlikte kış aylarını daha sağlıklı ve zinde geçirmenin mümkün olduğu bildirildi.

Kış hastalıklarından korunmanın en etkili yöntemlerinden biri olan bitki çayları hem doğal olmaları hem de rahatlatıcı etkileri ile vücudun bağışıklık sistemini koruduğu biliniyor.

Bitki çayları tüketirken dikkat etmeniz gereken noktalardan biri çayları gün içinde çok fazla tüketmemek. Özel karışımlar içeren bu çayların fazla tüketilmesi yarardan çok zarar getirebiliyor.

İŞTE KIŞ AYLARINDA İÇİLMESİ GEREKEN BİTKİ ÇAYLARI…

- Papatya Çayı

Sakinleştirici etkisi ile öne çıkan papatya çayı, ağız içi yaralarını önlemede de oldukça yardımcı. Boğaz ağrılarını gideren papatya çayı ayrıca stresle başa çıkmada da son derece etkili. Uyku öncesi bir bardak papatya çayı içerek derin bir uykuya kolayca geçebilirsiniz.

- Melisa Çayı

Mutluluk ve yorgunluk gibi sorunları ortadan kaldıran melisa çayı, kış aylarının yarattığı depresif etkilere de bire bir. Melisa çayını uyku öncesi içmek uykuya dalmayı oldukça kolay hale getiriyor. Kış aylarında sıcak bir şekilde tüketilen melisa çayını yaz aylarında ise serinlemek için tüketmek mümkün. Melisa çayını lezzetli hale getirmek için içerisine bir dilim limon atabilirsiniz.

- Zencefil Çayı

Kış hastalıklarını önleyen zencefil çayı aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatan karışımlara sahip. Soyulmuş halde olan zencefili ince ince dilimleyerek 10 dakika kaynatın. Çayınız kaynadıktan sonra üzerine bir çay kaşığı bal ve birkaç damla limon ilave ederek içebilirsiniz.

- Kuşburnu Çayı

Cilt formunu koruyan ve cildin elastikiyetini artıran kuşburnu çayı, bağışıklık sistemini güçlendiren yapısı ile de en önemli kış çayları arasında bulunuyor. Hastalıklara karşı direnci artıran kuşburnu, tam bir C vitamini deposu olarak biliniyor. Günde 2-3 bardak kuşburnu çayı soğuk algınlığı sorunlarını ortadan kaldırırken idrar yolları sorunlarında da etkili.

- Nane Çayı

Kış aylarında artan mide yanmasını gidermek, reflü şikayetlerini azaltmak ve mide bulantısını önlemek için en etkili çaylardan biri nane çayı. Nane çayını bir dilim limon ile birlikte için.

- Tarçın Çayı

Boğaz ağrılarında son derece etkili olan tarçın çayı soğuk algınlığı semptomlarını da azaltıyor. Tarçın çayını bir çay kaşığı bal ve bir dilim limon ile tatlandırın.

- Karahindiba Çayı

Sindirime yardımcı olan karahindiba çayı, kanı temizler ve vücuttaki toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur. İshale iyi gelen karahindiba çayını günde bir bardak tüketebilirsiniz.