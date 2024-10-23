Kış aylarının vazgeçilmezi! Doğal malzemelerle üretiliyor adeta şifa deposu

Geleneksel yöntemlerle yapılan ve kış mevsiminde tüketilen oricik yani (cevizli sucuk), içeriğindeki besinler sayesinde adeta şifa deposu görevi görüyor.

ŞIRA HALİNE GETİRİLİP KAZANDA KAYNATILIYOR

Erzincan'da ceviz hasadının ardından bugünlerde oricik yapılmaya başladı. İlk olarak oricik için kurutulmuş dutlar ayrılarak cevizler toplanıp kırılıyor. Ardından dutlar sıkıldıktan sonra bölgeye has olan toprakla mayalandırılıyor ve daha sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek, kazanda kaynatılan dut şırasına 3-4 defa batırılarak hazır hale getiriliyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti haline gelen ve asırlardır geleneksel yöntemlerle yapılan oricik, Türkiye'nin hemen her tarafından ve yurt dışından talep görüyor.

Kesinlikle oricik tamamıyla doğal. Şeker, ayran ve süt gibi hiçbir katkı malzemesi içeriğinde yok. Sadece dut, üzüm şırası ve un ile yapılıyor.