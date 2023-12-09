Kış geldi. Güç veren 7 besin ortaya çıktı

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için dengeli beslenmek ve antioksidan besin öğeleriyle beslenmenin önemi ortaya çıktı.

Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirecek 7 besini açıkladı.

7 besinin her gün düzenli tüketilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İşte o 7 besin…

Kefir

Kırmızı meyveler

Zencefil

Çinko ve selenyum

Beta-glukan

Oolong çayı

Omega-3

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENİR?

Bağışıklık sistemi, diğer tüm vücut sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalıştığı için, sağlıklı kalmak için sadece beslenme değil, diğer tüm sağlık tavsiyelerine ve temizliğe de özen göstermek gerekir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolları şunlardır:

Sigaradan uzak durmak,

Hareketli bir yaşam sürdürmek,

İdeal kiloda kalmak,

Alkol kullanmamak veya azaltmak,

Yeterli uyku almak,

Stresi azaltmak,

Elleri ve ağzı doğru şekilde temizlemek.

Sigara içmemek,

Düzenli egzersiz yapmak,

Sağlıklı kiloyu korumak,

Alkolden kaçınmak veya aşırıya kaçmamak,

Yeterince uyumak,

Stresi en aza indirmek,

Doğru el yıkama ve ağız hijyeni uygulamak.