Kış geldi vatandaş soba alamayınca eski sobasını tamire getirdi

Kaynak: İHA
Kış geldi vatandaş soba alamayınca eski sobasını tamire getirdi
Kış aylarının gelmesiyle birlikte soba kullanan vatandaş pahalılık nedeniyle yeni soba alamazken, çareyi eski sobaları tamir ettirmekte buldu.

Afyonkarahisar’da kışın soğuğuyla birlikte sobalar da rağbet gördü. Ancak soba satışları, doğalgazın yaygınlaşmasıyla azaldı.

Sadece doğalgaz olmayan yerlerde ve köylerde soba satılabiliyor.

Soba fiyatları da çok yüksek olduğu için vatandaşlar yeni soba almaktan çok eski sobalarını onarıyor ya da parçalarını değiştiriyor.

Demirciler Çarşısı’nda uzun yıllardır soba satan Bekir Duyur, soba kullanımının kırsal kesimlerde bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Duyur, soba fiyatlarının 2 bin 500 TL ile 16 bin TL arasında değiştiğini, ancak çoğunlukla 3-5 bin TL’lik sobaların tercih edildiğini belirtti.

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