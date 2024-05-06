Kadir Mısıroğlu'nun Amerikan kuklası hilafet rejimi için BOP kapsamında ABD servisine rapor hazırladığı ortaya çıktı

Serkan Talan
Kadir Mısıroğlu'nun Amerikan kuklası hilafet rejimi için BOP kapsamında ABD servisine rapor hazırladığı ortaya çıktı
Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu bir konuşmasında Büyük Ortadoğu Projesi’ne taraftar olduğunu söyledi. Mısıroğlu, Amerikan kuklası hilafet rejimi için ABD servisine rapor hazırladığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’nun Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP) destek verdiği sözleri yeniden gündem oldu. Mısıroğlu yaptığı bir konuşmada ABD’nin hilafeti getirmek istediği için BOP’a destek olduğunu söyledi.

Mısıroğlu, Bill Clinton’ın ABD Başkanı olduğu dönemde kendisinden hilafet ile ilgili bir rapor yazması istendiğini söyledi. Mısıroğlu, planlanan hilafetin ve halifenin ABD yanlısı olacağının altını çizerek, Abdülhamit’in torunlarından birinin halife olabileceğini ve İslam dünyasının buna itiraz etmeyeceğini söyledi.

Mısıroğlu, “Amerika’nın kuklası bir halife gelse, gelsin de kim gelirse gelsin” dedi.

Türkiye liderliğinde bir hilafet düşünüldüğü için Büyük Ortadoğu Projesi’ne taraftar olduğunu belirten Mısıroğlu, “Allah ABD’den razı olsun” şeklinde konuştu.

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