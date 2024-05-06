Afyonkarahisar'da ruhsatsız tüfek bulunduran şahsa ceza

Afyonkarahisar'da, jandarma birimleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişinin evinde ve yan binalarında arama gerçekleştirdi.

Şüpheli kişi gözaltına alındı ve yapılan aramalarda esrar ile lisanssız av tüfeği bulundu. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın dikkatli çalışmaları sonucu, İscehisar ilçesinin Çalışlar köyünde yaşayan Y.A. adlı kişinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgiler elde edildi.

Yargı organlarından alınan arama izniyle, şüphelinin evinde ve ek binalarında arama yapıldı.

Aramada, 1 gram esrar ve 2 adet lisanssız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişiye, lisanssız tüfek bulundurma suçundan da işlem yapıldı.