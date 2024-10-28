Kış gelmeden doğalgaza zam haberi geldi

Kış yavaş yavaş yaklaşırken, zam hazırlıklarının da hızlandığı öne sürülüyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı,Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Şenol Babuşcu, elektrikte olduğu gibi doğal gazda da zam hazırlığına girişildiğini ileri sürdü.

Kış öncesi, elektriğe zam geleceği iddia ediliyordu ve EPDK'dan dikkat çeken bir adım geldi. EPDK'nın konut aboneleri için limiti yıllık 5 bin kilovatsaate (kWh) kadar indireceği öne sürüldü. Elektrik Mühendisleri Odası EMO'dan yapılan açıklamada, aylık ortalama tüketimi 417 kWh`in üstünde kalan milyonlarca eve yüksek tüketimli sanayi kuruluşları gibi fatura kesileceğini önü sürdü. İşte bu gelişmeler çerçevesinde finans uzmanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. O paylaşımın konusu elektrik değil, doğal gazdı. Babuşcu doğal gaza zam yapılacağını yaptığı paylaşımda dile getirdi. Doğal gaza 1 Ağustos 2024 günü yüzde 38'lik zam yapmıştı. Bu zam bir çok kesimci yüksek bulunmuştu.

Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması

Aradan üç ay geçti ve yine doğal gaza zam konusu gündeme geldi.

Şenol Babuşcu'nun paylaşımına "Doğal gaza zam hazırlıkları" şeklinde başlık attı. İşte o paylaşım:

DOĞAL GAZA ZAM HAZIRLIKLARI

Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarife için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Enerji yönetimi, şehiriçi doğal gaz dağıtım şirketlerinden, bölgelerindeki abonelerin tüketimlerini, öngörülen kademelere ayırarak, göndermelerini istedi.

Örneğin, aylık 100-200 metreküp arası, 200-400 metreküp arası ve diğer tüketim kademeleri gibi... Yeni yılda, doğal gazda da yıllık belli bir tüketimi aşan. gelir düzeyi yüksek abonelerde, sübvansiyon sona erecek. Bu gruba giren aboneler, kullandıkları gazın bedelini ödeyecek.

Doğal gazda sübvansiyonsuz gazın verileceği tüketim sınırı henüz belli olmadı. Bu konuda bir karar alınmadığı belirtiliyor. Ortalama tüketimi aşan, yüksek tüketimli, üst gelir grubu için sınır değerler belirlenecek ve ilan edilecek.