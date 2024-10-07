Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması

Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2026 yılında Karadeniz'deki doğalgaz üretimimizi 20 milyon metreküp güne çıkaracağız" dedi.

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Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza üç ay boyunca zam yapılmayacağını söyledi. Bayraktar elektrik tüketimi yüksek olana devlet desteğinin daha az olacağını da belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektrik ve doğalgaza üç ay zam yapılmayacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar, "Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok. Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak." dedi.