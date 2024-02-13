Kış güneşine aldanmayın. Hastalık saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Dr. Yılmaz, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinden sapmasının insan sağlığına zarar verdiğini ve hastalıklara davetiye çıkardığını belirtti.

Dr. Yılmaz, insanların ‘yalancı bahar’ olarak adlandırılan sıcak günlerde dikkatli olmalarını, mevsime uygun kıyafetler giymelerini tavsiye etti.

"KIŞ GÜNEŞİ SİZİ KANDIRMASIN"

Uzm. Dr. Yılmaz, hava durumunun sık sık değişmesinin vücudun ısı ayarını bozduğunu söyleyerek, “Bu da bağışıklık sistemini zayıflatır ve hastalıklara neden olur. Bu yüzden, dışarı çıkarken mevsime uygun giyinmeli, uyku ve beslenmeye özen göstermeli, hasta insanlardan uzak durmalı, kapalı yerleri havalandırmalı ve ellerimizi su ve sabunla temiz tutmalıyız” dedi.

Kış aylarında sağlıklı kalmak için bazı önlemler almak gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, kış hastalıklarından korunmak için şunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:

Ellerinizi sık sık yıkayın: Ellerinizi sık sık yıkamak, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmanın en iyi yoludur.

Aşı yaptırın: Grip ve zatürre gibi hastalıklardan korunmak için aşı yaptırmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç kazandırır.

Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin: Sağlıklı beslenme, yeterli uyku, egzersiz yapma gibi alışkanlıklar bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir ve hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur.

Hijyen kurallarına uyun: Ellerinizle yüzünüze, gözlerinize ve ağzınıza dokunmayın. Toplu taşıma araçlarına, kalabalık yerlere giderken el hijyenine dikkat edin.

Doğru kıyafet seçin: Soğuk havalarda vücudunuzu sıcak tutacak kıyafetler giyin. Başınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı üşütmemeye çalışın.

Yeterli su için: Kış aylarında da vücudunuzun su ihtiyacını karşılamak önemlidir. Susuz kalmak bağışıklık sisteminizi zayıflatır ve hastalıklara yakalanmanızı kolaylaştırır.

Kalabalık yerlerden kaçının: Grip gibi hastalıklar kalabalık yerlerde daha kolay yayılır. Mümkünse kalabalık yerlere gitmeyin veya maske kullanarak kendinizi koruyun.