Kış hastalıklarına savaş açan mucize ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan kış hastalıklarına savaş açan tere otunun faydaları dikkat çekti.

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
Kış hastalıklarına savaş açan mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

İnsanların korkulu rüyası olan kış hastalıklarına savaş açan tere otu dikkat çekti.

Diğer yandan kış aylarında insanların en çok nezle, grip, faranjit, larenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı, bronşit, zatürre gibi hastalıkların şikayetleri arttığı bildirildi.

Tere otu; Bağışıklık sistemini güçlendirerek kış hastalıklarına iyi geliyor.

TERE KÜRÜ TARİFİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR?

Solunum yolu enfeksiyonları, ödem ve idrar yolu enfeksiyonları gibi sorunlara karşı faydalı olan tere kürü, sigara içenler için de akciğerleri temizlemeye yardımcı olur. Bu kürü yapmak için yarım litre kaynar suya on beş adet tere sapı atın ve kapağını kapatarak kısık ateşte üç dakika kaynatın. Sonra süzün ve ılıyınca için. Aç karnına veya yemeklerden bir saat önce tüm kürü bitirin. Bu kürü beş gün boyunca her gün iki kez, sabah ve öğle yemeğinden önce, on beş tere sapı ile hazırlayıp içebilirsiniz. Dilerseniz üzerine yarım limon da ekleyebilirsiniz.

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