Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
Sosyal medyanın popüler platformlarından biri olan TikTok'ta fenomen haline gelen Yaren Alaca, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güzel ismin pozlarına sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum geliyor.
Sosyal medyanın tanınan isimleri arasında yer alan Yaren Alaca, yayınladığı her gönderisiyle gündem olmayı başarıyor. Genç fenomenin Instagram hesabında paylaştığı pozları sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum alıyor.
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Sık sık saç rengini değiştiren Yaren Alaca, şimdilerde saç modelini kahküllü hale getirerek takipçilerine "New character unlocked" notuyla bir gönderi yayınladı.
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Aslen Yugoslav göçmeni olduğu bilinen fenomen Yaren Alaca'nın TikTok hesabında 5.6 milyon, Instagram hesabında ise 1.3 milyon takipçisi var.
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19 yaşındaki ünlü fenomenin cesur fotoğrafına takipçileri, "Mükemmel görünüyorsun", "Saç rengin çok yakışmış", "Kızıl renk ayrı sarı ayrı güzel" gibi yorumlarda bulundu.