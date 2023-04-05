5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

Sosyal medyanın popüler platformlarından biri olan TikTok'ta fenomen haline gelen Yaren Alaca, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güzel ismin pozlarına sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum geliyor.

Galeri Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 10:11
Takip Et
1/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

2/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

Sosyal medyanın tanınan isimleri arasında yer alan Yaren Alaca, yayınladığı her gönderisiyle gündem olmayı başarıyor. Genç fenomenin Instagram hesabında paylaştığı pozları sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum alıyor.

3/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

Sık sık saç rengini değiştiren Yaren Alaca, şimdilerde saç modelini kahküllü hale getirerek takipçilerine "New character unlocked" notuyla bir gönderi yayınladı.

4/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

Aslen Yugoslav göçmeni olduğu bilinen fenomen Yaren Alaca'nın TikTok hesabında 5.6 milyon, Instagram hesabında ise 1.3 milyon takipçisi var.

5/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

19 yaşındaki ünlü fenomenin cesur fotoğrafına takipçileri, "Mükemmel görünüyorsun", "Saç rengin çok yakışmış", "Kızıl renk ayrı sarı ayrı güzel" gibi yorumlarda bulundu.

6/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

İşte Yaren Alaca'nın Instagram hesabında yayınladığı gönderilerinden bazıları...

7/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

8/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

9/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

10/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

11/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

12/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

13/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

14/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

15/15
Fenomen Yaren Alaca son pozları ile olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni aldı

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
2
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
3
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
5
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
6
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
7
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi yaralara iyi geliyor
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿İzmir'de operasyon. Gözaltılar var
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Devetabanı bitkisi astıma iyi geliyor
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Mini elbisesi Ebru Şancı'ya zor anlar yaşattı. Frikik vermemek için elleriyle kapattı
﻿Mini elbisesi Ebru Şancı'ya zor anlar yaşattı. Frikik vermemek için elleriyle kapattı
﻿Mini elbisesi Ebru Şancı'ya zor anlar yaşattı. Frikik vermemek için elleriyle kapattı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Fransız Bakan Playboy'a poz verdi dedikleri fotoğraf montaj çıktı. Macron'un en sevdiği Bakan Hanım
﻿Fransız Bakan Playboy'a poz verdi dedikleri fotoğraf montaj çıktı. Macron'un en sevdiği Bakan Hanım
﻿Fransız Bakan Playboy'a poz verdi dedikleri fotoğraf montaj çıktı. Macron'un en sevdiği Bakan Hanım
﻿Babasına bıçakla saldırmıştı. Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
﻿Babasına bıçakla saldırmıştı. Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
﻿Babasına bıçakla saldırmıştı. Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
﻿Michael Jackson'a benzemek isteyen genç görenleri hayrete düşürdü. Defalarca estetik operasyon geçirdi
﻿Michael Jackson'a benzemek isteyen genç görenleri hayrete düşürdü. Defalarca estetik operasyon geçirdi
﻿Michael Jackson'a benzemek isteyen genç görenleri hayrete düşürdü. Defalarca estetik operasyon geçirdi
﻿Suya gömülecek ilçeye son bakış
﻿Suya gömülecek ilçeye son bakış
﻿Suya gömülecek ilçeye son bakış
﻿İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesintisi olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.