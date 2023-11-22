Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu

Tiktok'ta çektiği videolar ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan genç fenomen Yaren Alaca, iddialı ve cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Ufuk Cingöz
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Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu 1

TikTok ile son zamanların parlayan isimlerinden biri olan Yaren Alaca sosyal medya hesaplarını oldukça aktif bir şekilde kullanıyor.

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Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu 2

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi olan genç fenomen bu defa davet tarzıyla gündem oldu.

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Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu 3

Dün akşam bir ödül törenine katılan ve geceden ödülle ayrılan Yaren Alaca o anlarını takipçileriyle paylaştı.

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Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu 4

Siyah derin yırtmaçlı ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle peş peşe poz veren ünlü ismin son gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu 5

Alaca'nın iddialı pozlarına; 'Süper görünüyorsun', 'Harikasın', 'Bu nasıl güzellik', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

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Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu 6

Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomen Bursa'da doğdu. Bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı.

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Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu 7

Ünlü fenomen 2020 tarihinde yayınladığı Gözler Üzerimde şarkısıyla adından söz ettirmeyi başardı.

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Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu 8
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Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu 9
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Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu 10
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Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu 11
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Genç fenomen davet tarzıyla hayranlık yarattı. Derin dekolte modasına uydu 12
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