Kısa sürede zayıflatıyor. Acil kilo vermek isteyenlerin kurtarıcısı

Uzman Diyetisyen Şilan Alyamaç, brokoli diyetinin başta böbrek sağlığına iyi geldiğini belirterek zayıflattığını da dile getirdi.

Kısa sürede zayıflatıyor. Acil kilo vermek isteyenlerin kurtarıcısı

İHA’nın haberine göre; Yaz mevsimi yaklaşırken birçok insan hem zayıflamak hem de formunu korumak istiyor. Zayıflamak için uygulanan diyet yöntemlerinden biri de brokoli diyeti. Peki, brokoli diyeti nasıl yapılır? Bu diyette neler yer alır? Diyetisyen Şilan Alyamaç, konuyla ilgili bilgi verdi.

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Yaklaşık 300 gramlık brokolinin 1 litre suda haşlanıp, püre veya sıvı halinde ya da suyunun tüketilebileceğini aktaran Diyetisyen Alyamaç, “Bu süreçte yumurta tüketimine özen gösterelim. Gerekirse bitkisel protein tüketimine özen gösterelim. Protein ihtiyacımızı karşıladığımızda kas yakımı olmayacaktır ve brokolinin antioksidan bakımdan zengin olduğunu düşünürsek zayıflama ve ödem atma sürecinin daha sağlıklı olduğunu düşünebiliriz” dedi.

Brokoli diyetinin maksimum bir hafta tüketilebilecek bir beslenme şekli olduğunu belirten Alyamaç, protein ihtiyacını tam anlamıyla aldıktan sonra, hatta diyet sürecinde de protein ihtiyacını tamamlayarak devam edilebileceğini dile getirdi.

“DETOKS ETKİSİ OLUŞTURUYOR”

“Peki, bu brokoli diyeti zayıflatıyor mu?” diyen Alyamaç, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Evet, zayıflatıyor. Yaklaşık bir hafta önerdiğim ve en az üç gün ara verilmesini daha çok önereceğim brokoli diyeti, şu şekilde gidebilir: Sabahları yumurta ihtiyacımızı karşılayarak haşlanmış püre halinde ve parçacıklı olarak çorba halinde tüketebileceğimiz brokoli diyetiyle kısa süreli detoks etkisi oluşturabiliriz. İçerisinde B1 grubu vitaminleri, C vitamini bakımından zengin. Kalsiyum, selenyum, aynı zamanda potasyum bakımından zengini olduğu için böbrek işleyişini çok iyi etkileyecektir ve ödem atmamızı, idrara çıkmamızı daha iyi hızlandıracaktır.”

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