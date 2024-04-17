Kısa süreli fırtına alarmı verildi!

Meteoroloji’den Güney Ege için fırtına alarmı verdi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Güney Ege’de rüzgârın bugün (17.04.2024) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Açıklamanın devamında, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği belirtilirken, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiyesinde bulunuldu.