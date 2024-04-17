Kısa süreli fırtına alarmı verildi!

Kaynak: İHA
Kısa süreli fırtına alarmı verildi!
Meteoroloji, Güney Ege’de rüzgarın bugün fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini ve akşam saatlerinde etkisini yitireceğini bildirdi.

Meteoroloji’den Güney Ege için fırtına alarmı verdi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Güney Ege’de rüzgârın bugün (17.04.2024) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARI YAPILDI

Açıklamanın devamında, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği belirtilirken, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiyesinde bulunuldu.

88.jpg

Son Haberler
Orkide bakımında dikkat çeken yöntem. Hızlı çiçek açması için mutlaka deneyin Yaşam
Orkide bakımında dikkat çeken yöntem. Hızlı çiçek açması için mutlaka deneyin
Yılmaz Vural'ın kaderi Uşak'ta belli olacak Spor
Yılmaz Vural'ın kaderi Uşak'ta belli olacak
Beşiktaş'ın eski yıldızı Trabzonspor'a doğru. Görüşmeler başladı Spor
Beşiktaş'ın eski yıldızı Trabzonspor'a doğru. Görüşmeler başladı
Ünlü çay markasında kanserojen madde tespit edildi. Marketlerden acil olarak toplatılıyor Gündem
Ünlü çay markasında kanserojen madde tespit edildi. Marketlerden acil olarak toplatılıyor
100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü Otomotiv
100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü
Sucuk kızartırken yarım bardak eklemeniz yetiyor. Tadı damaklarda bırakan yöntem ortaya çıktı Yaşam
Sucuk kızartırken yarım bardak eklemeniz yetiyor. Tadı damaklarda bırakan yöntem ortaya çıktı
Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen kadın ortaya çıktı. Tıpatıp benzediği söyleniyordu Gündem
Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen kadın ortaya çıktı. Tıpatıp benzediği söyleniyordu