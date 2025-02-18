Kısa videolarda devrim! Yapay zekâ özelliği geliyor

Google DeepMind tarafından geliştirilen Veo 2 adlı yeni video modu, kullanıcıların kendi videolarına yapay zekâ tarafından üretilmiş klipler eklemelerini kolaylaştıracak. Bu yenilik, YouTube Shorts kullanıcılarının içerik üretiminde hayal güçlerini daha geniş bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyacak.

VEO 2 VE DREAM SCREEN

Yeni özellikler arasında, kullanıcıların kısa videolarına (Shorts) yapay zekâ tarafından üretilmiş video klipler ekleyebilecekleri Veo 2 video modu ve Dream Screen adlı, yapay zekâ üretimi arka plan ekleme aracı bulunuyor.

Google DeepMind tarafından geliştirilen Veo 2, "gerçek dünya fiziğini ve insan hareketlerini" daha iyi anladığı belirtildi.

YouTube, bu yeni özelliğin kullanıcıların videolarını daha yaratıcı ve etkileyici hale getireceğini vurguladı.

YouTube, bu yeni özellikleri duyurduğu blog gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Belirli bir sahneye ihtiyacınız var ancak elinizde öyle bir görüntü yok mu? Hayal gücünüzü gerçek kılıp, eşsiz bir hikâye mi anlatmak istiyorsunuz? Metin girdisi kullanarak anlatınıza mükemmel uyum sağlayan bir video klip üretin ya da yepyeni bir içerik dünyası oluşturun. Bu kadar kolay!"

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BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bilimsel araştırmalar, yapay zekâ ile video üretmenin, içerik üreticilerinin yaratıcılığını artırdığını ve üretim süreçlerini hızlandırdığını göstermekte.

Stanford Üniversitesi 'nden Yapay Zekâ Uzmanı Dr. Andrew Ng, "Yapay zekâ ile video üretimi, içerik üreticilerinin yaratıcılığını artırırken aynı zamanda üretim süreçlerini de hızlandırır. Bu teknolojiler, daha etkileyici ve yaratıcı içeriklerin üretilmesine olanak tanır" diyor.

YAPAY ZEKÂ VE VİDEO ÜRETİMİNİN GELECEĞİ

Yapay zekâ ile video üretmenin bu kadar kolaylaşması, içerik üreticileri için büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak, bu durum bazı endişeleri de beraberinde getiriyor.

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YouTube, yapay zekâ üretimi videoların fligran ve kolay görünür etiketlere sahip olacağını belirterek, bu endişeleri gidermeyi hedefliyor.

California Institute of Technology (Caltech) 'ten Dr. Anuradha Raman, "Yapay zekâ ile video üretiminin kolaylaşması, içerik üreticileri için büyük bir avantajdır. Ancak, bu videoların etiketi ve fligranı ile ayırt edilebilir olması, güven ve şeffaflık açısından önemlidir" dedi.