Kışın artan göz enfeksiyonlarına dikkat. Uzmanı uyarılarını açıkladı

Viral konjonktivit, göz akını ve göz kapaklarının iltihaplanmasına neden olan, halk arasında “kırmızı göz” olarak da bilinen bir hastalıktır.

Prof. Dr. Sızmaz, “Konjonktivitlerin çoğu virüs kaynaklıdır ve enfeksiyon veya alerji nedeniyle oluşabilir. Viral konjonktivitler yazın da görülse de, kışın daha sık rastlanır. Bu yüzden, kışın görülen konjonktivitlerin büyük bir bölümünün virüs nedenli olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Prof. Dr. Sızmaz, viral konjonktivitin çok bulaşıcı olduğunu belirterek, hasta olan kişilerden uzak durmak ve elleri sık sık yıkamak gerektiğini vurguladı.

Viral konjonktivit, gözlerde kızarıklık, sulanma, ağrı ve ışığa hassasiyet gibi belirtilere neden olan bir göz enfeksiyonudur. En sık adenovirüs adı verilen bir virüs türüne bağlı olarak gelişir. Bu virüs solunum yolu enfeksiyonlarına ve çocuklarda ishale de yol açabilir. Virüs havada uçuşan parçacıklarla veya yüzme havuzları gibi ortak kullanılan alanlarla bulaşabilir. Ayrıca SARS-COV-2 gibi farklı virüsler de viral konjonktivite neden olabilir.

Viral konjonktivit genellikle bir gözde başlar ve birkaç gün içinde diğer göze de geçer. Çok bulaşıcı bir hastalıktır ve aile bireyleri arasında kolayca yayılabilir. Bu yüzden elleri sık sık yıkamak, yakın temas etmekten kaçınmak ve havlu, çarşaf gibi kişisel eşyaları paylaşmamak önemlidir. Hastalar gözlerine dokunmamaya da dikkat etmelidir.

Viral konjonktivit genelde kendiliğinden iyileşir ve tedavi gerektirmez. Belirtiler bir hafta içinde azalır, ancak bazen üç haftaya kadar sürebilir veya tekrarlayabilir. Antibiyotik veya antiviral ilaçlar işe yaramaz. Soğuk kompres ve yapay gözyaşı damlaları rahatlama sağlayabilir. Bazı durumlarda, ikincil bakteriyel enfeksiyonu önlemek, göz kapağında oluşan zarları temizlemek veya korneada hasar oluşmasını engellemek için doktor reçetesiyle ilaç kullanılabilir.

Viral konjonktivit geçirenler tekrar hastalanabilir, çünkü farklı virüsler bu hastalığa neden olabilir.

Hastalık süresince kontakt lens kullanmaktan kaçınılmalıdır. Muayene esnasında doktorun kullandığı aletlerin dezenfekte edilmesi ve ellerini yıkaması da hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olur.