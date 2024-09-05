Kışın hasta olmak istemeyenlere Canan Karatay özel tarifini verdi: Bakın nasıl hazırlanıyor

Mynet'in aktardığı bilgilere göre; Tarhana, ülkemizde olduğu kadar Orta Doğu ve Balkanlar’da da sıklıkla tercih edilen bir çorba çeşididir. Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhana, sadece damak çatlatan bir lezzet sunmakla kalmaz, aynı zamanda içeriğindeki zengin besinler sayesinde sağlığa da oldukça faydalıdır. Hasta olduğumuzda evimizi saran tarhana kokusu, bu çorbanın sağlık için ne kadar önemli olduğunu gösterir.



Tarhana, özellikle de Canan Karatay’ın tarifiyle hazırlandığında, faydaları ve lezzetiyle ön plana çıkar. İçeriğinde bulunan vitaminler, mineraller ve lifler sayesinde vücuda enerji verirken, sindirim sistemini de destekler. Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.

DOĞAL SİRKE, PEYNİR, TARHANA...

İçinde domates, yeşil biber, kuru soğan, kırmızı biber, yağlı yoğurt, maydanoz, dereotu (bazı yörelerde tarhana otu, süt, tuz, acı ve tatlı kırmızı biber) vardır.

Tarhananın içerisinde A, B ve C vitamini mevcuttur. Özellikle B vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir. Bunun yanı sıra kalsiyum, çinko, demir, iyot, kükürt ve bol miktarda fosfor barındırır.

Tecrübeli Doktor Canan Karatay vücuda dost bakterilerin korunmasına dikkat çekerek 3 besin hakkında önemli uyarılarda bulundu. Beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Canan Karatay; doğal sirke, peynir ve tarhananın önemini vurguladı.

CANAN KARATAY’IN TARHANA TARİFİ

Tarhana nasıl yapılır? Kışın hastalıkların ilacı olan tarhana nasıl yapılır? Akit’te yer alan habere göre; Prof. Dr. Canan Karatay'ın Karatay Mutfağı kitabından tarhana tarifini sizler için derledik. İşte Canan Karatay'ın tarhana tarifi...

EV YAPIMI TARHANA TARİFİ

Ev yapımı tarhana için gerekli malzemeler nelerdir?

MALZEMELER

1,5 kilo buğday unu

500 gr kuru soğan

500 gr kırmızıbiber

1 kilo domates

1 kilo süzme yoğurt

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

1 demet reyhan

1 demet fesleğen

2 tatlı kaşığı kristal kaya tuzu

1 bağ tarhana otu (Ege yöresine ait)

TARİF