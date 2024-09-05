Kışın hasta olmak istemeyenlere Canan Karatay özel tarifini verdi: Bakın nasıl hazırlanıyor

Mynet'in aktardığı bilgilere göre; Tarhana, ülkemizde olduğu kadar Orta Doğu ve Balkanlar’da da sıklıkla tercih edilen bir çorba çeşididir. Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhana, sadece damak çatlatan bir lezzet sunmakla kalmaz, aynı zamanda içeriğindeki zengin besinler sayesinde sağlığa da oldukça faydalıdır. Hasta olduğumuzda evimizi saran tarhana kokusu, bu çorbanın sağlık için ne kadar önemli olduğunu gösterir.
Tarhana, özellikle de Canan Karatay’ın tarifiyle hazırlandığında, faydaları ve lezzetiyle ön plana çıkar. İçeriğinde bulunan vitaminler, mineraller ve lifler sayesinde vücuda enerji verirken, sindirim sistemini de destekler. Ayrıca antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur.
DOĞAL SİRKE, PEYNİR, TARHANA...
İçinde domates, yeşil biber, kuru soğan, kırmızı biber, yağlı yoğurt, maydanoz, dereotu (bazı yörelerde tarhana otu, süt, tuz, acı ve tatlı kırmızı biber) vardır.
Tarhananın içerisinde A, B ve C vitamini mevcuttur. Özellikle B vitamini bakımından oldukça zengin bir besindir. Bunun yanı sıra kalsiyum, çinko, demir, iyot, kükürt ve bol miktarda fosfor barındırır.
Tecrübeli Doktor Canan Karatay vücuda dost bakterilerin korunmasına dikkat çekerek 3 besin hakkında önemli uyarılarda bulundu. Beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Canan Karatay; doğal sirke, peynir ve tarhananın önemini vurguladı.
CANAN KARATAY’IN TARHANA TARİFİ
Tarhana nasıl yapılır? Kışın hastalıkların ilacı olan tarhana nasıl yapılır? Akit’te yer alan habere göre; Prof. Dr. Canan Karatay'ın Karatay Mutfağı kitabından tarhana tarifini sizler için derledik. İşte Canan Karatay'ın tarhana tarifi...
EV YAPIMI TARHANA TARİFİ
Ev yapımı tarhana için gerekli malzemeler nelerdir?
MALZEMELER
- 1,5 kilo buğday unu
- 500 gr kuru soğan
- 500 gr kırmızıbiber
- 1 kilo domates
- 1 kilo süzme yoğurt
- 1 demet maydanoz
- 1 demet dereotu
- 1 demet reyhan
- 1 demet fesleğen
- 2 tatlı kaşığı kristal kaya tuzu
- 1 bağ tarhana otu (Ege yöresine ait)
TARİF
- Kabuklarını soyup temizlediğiniz soğan, domates ve biberleri doğrayın. Biberlerin çekirdeklerini ihmal etmeyin.
- Maydanoz, reyhan, fesleğen ve dereotunu yıkayın, ayıklayın.
- Hazırladığınız doğan, biber ve domatesi doğrayıp büyük boy tencerenin içine atın. Dilerseniz rondodan geçirebilirsiniz.
- Domatesli karışımın olduğu tencereye tarhana otu da koyarak kısık ateşte pişirmeye bırakın.
- Malzemeler kıvamını alınca tarhana otunu içinden çıkarın. Sonrasında geri kalan malzemeyi yoğurma kabına alın.
- Üzerine un ve süzme yoğurdu ilave edip bir süre yoğurun. Hamuru dinlendirin.
- Hamurun içine hazırlanan yeşillikleri ekleyin. Bir süre daha yoğurduktan sonra hamurun üzerine bir bez örterek tekrar dinlenmeye bırakın.
- Hamura 5 gün boyunca 1 çay bardağı kadar un ilave edip yeniden yoğurun. Her yoğurma sonrasında hamurun üzerine un serpin.
- Beşinci günün sonunda hamurun ekşimiş yani mayalanmış olması gerekir. İki gün daha aynı işleme devam edip hamuru tuzla tatlandırdıktan sonra, kurutma işlemine geçin.
- Serin ve havadar bir yere temiz, beyaz bir çarşaf serin. Hamurlardan küçük parçalar alıp çarşafın üzerine serin. Bu parçaları gün boyu hem sürekli olarak küçültün hem de tersyüz ederek kurutun.
- Bir iki gün boyunca kuruyan hamur, ikinci veya üçüncü gün çekilmeye hazır hale gelir. Kuruyan hamur parçalarını dilerseniz mutfak robotunda, dilerseniz iki el arasında ovalayarak ya da çok sert bir şekilde kurumasını bekleyip, değirmene vererek, irice çekilmiş kıvama (mısır unu kıvamına) getirin.
- Ufalanmış olarak da üzerini örtüp, bir iki gün gölgede iyice kurumasını sağlayın. Daha sonra bez torbaya koyup, serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.