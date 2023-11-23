Kışın mutlaka bunları tüketin

Kış geldi. Grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi pek çok hastalık kapıda! Peki kışın nasıl beslenmeli?

Kış boyunca bağışıklık sisteminizin gücüne güç katmak istiyorsanız, her biri birbirinden faydalı bu besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin.

Ispanak

Birçok vitamin içeren ıspanak, aynı zamanda tam bir demir deposu. Ispanak, bağışıklık sistemini destekliyor ve kan basıncını düşürüyor. Ancak gut hastalığı olanların kontrollü bir şekilde tüketmesi gerekiyor.

Karnabahar

Sağlık deposu olan karnabahar, yüksek antioksidan kapasitesine sahip sebzelerden. Lif içeriği oldukça yüksek olan bu sebze, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor ve kan basıncını dengeliyor. Aynı zamanda vücudunuzda detoks etkisi yaratarak toksin atımına da yardımcı oluyor.

Pırasa

Pırasa, antioksidan vitaminlerden A ve C vitaminlerini içermekle kalmayıp, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren flavonid ve gallik asiti yüksek oranda içeriyor. Bol limon ekleyerek pişirdiğiniz pırasa, C vitamini içeriği daha da arttığından immün sisteminizi iyileştiriyor.

Nar

Fenolik bileşiklerle C vitamini kaynağı olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. Damar tıkanıklığı oluşmasının önüne geçerken tansiyon düşürücü etki ile kalp damar sağlığını koruyor. Yeşil çaydan kat kat yüksek antioksidan içeren nar, aynı zamanda yaşlanma karşıtı yani anti-aging etki de bulunuyor.

Maydanoz

Maydanoz, A,C,K vitamini, demir, potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum yönünden oldukça zengin bir besin. Günlük bir tutam maydanoz tüketerek, C vitamini ihtiyacınızın çoğunu karşılamış olursunuz.

Brüksel lahanası

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip brüksel lahanası, yüksek lif içeriğiyle bağırsakların çalışmasını düzenliyor.

Bal kabağı

Balkabağı bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmayıp, göz sağlığını koruyarak katarakt oluşumunu engelliyor. Cilt sağlığını korurken kanser riskini de azaltıyor. Aynı zamanda bağırsak hareketlerini düzenlediği için kabızlık sorununu da iyi geliyor. Bal kabağını çorba şeklinde ya da püre olarak tüketebilirsiniz.