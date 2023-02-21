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Kışın neden armut yenilmeli?

Kış sezonu kapandı gibi görünse de etkileri birçok kentte hissettiriyor. Bu nedenle bağışıklığın korunması için kışın tüketilen yiyeceklerin en vitaminli olanlarını kullanmamız öneriliyor. Armut onlardan biri. İşte armutun neden yenilmesinin yanıtı…

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 17:39
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Kışın neden armut yenilir

Kışın neden armut yenilmeli?
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KIŞYIN NEDEN ARMUT YENİLMELİ

Sindirim sistemini düzenliyor.

Kan akışını arttırıyor.

Potasyum açısından zengin olmasından dolayı kalp sağlığına iyi geliyor.

Armutun içerisinde bulunan mineraller, kemiklerin desteklenerek güçlü kalmasını sağlıyor.

Zengin bir lif kaynağı olan armut, uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Anti-kanserojen değerleri ile olası kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor.

Bağışıklığı güçlendirirken, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde soğuk algınlığı, grip ve nezle benzeri hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor.

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