Kışın neden kereviz yenilmeli?

KIŞIN NEDEN KEREVİZ YENİLMELİ



Karaciğer enzim fonksiyonu ve kötü yağ birikimi düzeylerinde iyileşme sağlıyor. Ayrıca kerevize özel kokusunu veren fitalid maddesi karaciğeri koruyor. Kerevizdeki apium molekülü mide zarını iyileştiriyor.

Kalori açısından son derece düşük değere sahip kereviz, lipit (yağ) metabolizmasını düzenlemeye yardımcı oluyor.

Gastrik asit seviyelerini de kontrol altına aldığı biliniyor.

Yüksek su ve lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekliyor.

Kereviz tohumu, içerdiği bileşikler sayesinde sindirim sistemi ve üreme organlarındaki bakteriyel enfeksiyonlarla mücadele edebiliyor. Bu nedenle kilo vermeyi de kolaylaştırıyor.

Ayrıca yüksek su ve elektrolit içerdiğinden su kaybını önleyebiliyor.