Kışın o karışımları içenler uçuyor

Soğuk havada metabolizmaya güç katan içecekler hangileridir? İşte yanıtı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kışın o karışımları içenler uçuyor

Hava sıcaklığı dondurucu boyutlara gelmişken, soğuk hava ve grip gibi hastalıklardan korunmak için metabolizmayı hızlandırıp soğuk algınlığı ile savaşacak kış içecekleri gerekiyor. İşte o içecekler…

Soğuk havalarda hem içinizi ısıtacak hem de metabolizmanıza güç katacak en pratik sıcak kış içecekleri şöyle;

NANE LİMON ÇAYI

Malzemeler
1 su bardağı sıcak su
1 adet limon
100 gr taze ya da kurutulmuş nane

Hazırlanışı
Bir cezvenin içine sıcak suyu koyun limonu ince ince dilimleyerek suya atın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra naneyi ekleyin. Hemen servis edebilirsiniz.

SICAK ZENCEFİL ÇAYI

Malzemeler
1 su bardağı sıcak su
Bal
İnce ince dilimlenmiş zencefil

Hazırlanışı
Zencefili sıcak suyun içine atıp kaynatın. Biraz soğuduktan sonra bir su bardağına alın ve tatlandırmak için bal ekleyin.

LİMONLU SICAK SU KARIŞIMI

Malzemeler
Yarım limon
1,5 su bardağı sıcak su
Çeyrak çay kaşığı zerdaçal
1 tutam kırmızı biber
1 tutam şeker

Hazırlanışı
Bütün malzemeleri sıcak su dolu bardağa ilave edip iyice karıştırın. Hemen servis edebilirsiniz.

TARÇINLI ELMA SUYU

Malzemeler
1 bardak taze sıkılmış elma suyu
1 adet çubuk tarçın

Hazırlanışı
Elma suyunu 5 dakika kaynatın ardından bardağa alıp çubuk tarçını ekleyin.


Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Galatasaray Manchester United maçı şifresiz kanalda Spor
Galatasaray Manchester United maçı şifresiz kanalda
Avcılardan kaçan domuz sürüsü aç ayıların saldırısına uğradı Gündem
Avcılardan kaçan domuz sürüsü aç ayıların saldırısına uğradı
Hablemitoğlu davasında tanıktan şok ifade. 'Tetiği çekeni biliyorum' Gündem
Hablemitoğlu davasında tanıktan şok ifade. 'Tetiği çekeni biliyorum'
O bozukluk en çok kimde görülür Sağlık
O bozukluk en çok kimde görülür
Bursaspor'un stadının yeni adı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu oldu Spor
Bursaspor'un stadının yeni adı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu oldu
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs bariyere ok gibi saplandı Gündem
Çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs bariyere ok gibi saplandı