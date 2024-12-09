Kışın yiyene hastalık uğramıyor! Bu meyve ve sebzeler resmen şifa deposu

Bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalıklara karşı korunmanın en önemli adımlarından biri.

Uzman isim, kış aylarında vücut direncini yükseltmek için tüketilmesi gereken vitamin ve mineraller, bağışıklık dostu yiyecekler ve yanlış beslenme alışkanlıkları hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

HANGİ BESİNLERE İHTİYAÇ DUYULUR?

Her gün alınması gereken makro ve mikro besinlerin bulunduğu yeterli ve dengeli bir beslenme bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Makro besin ögeleri karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Mikro besin ögeleri ise vitamin ve mineraller.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN VİTAMİNLER

Tüm vitaminler bağışıklık sistemini dolaylı ya da doğrudan etkilerken özellikle bazı vitaminlerin etkisi çok daha dikkat çekicidir. Bunlar; A, B6, B9, C, D3 ve E vitaminler.

Vitaminlerin vücutta metabolize olabilmeleri için minerallere ihtiyaç duyulmakta. Vücutta çinko, bakır, selenyum, magnezyum, klor, sodyum, demir gibi minerallerin kofaktör olarak görev yapmasıyla bağışıklık sistemini doğrudan etkilediği belirlenmiş. Hücrelerin harekete geçmesini sağlayan kimyasalların salınımı, vücutta oluşan enfeksiyona karşı antikorların çoğalmasını sağlamak özellikle bu minerallerin görevidir.

KIŞ AYLARINDA BAĞIŞIKLIK İÇİN FAYDALI MEYVELER

A, C, E vitaminleri ile yine antioksidan özellik gösteren bazı bitkisel kimyasalların da önemli kaynaklarından olan - ıspanak, karalahana, brokoli, pazı, roka, yeşil soğan, sivri biber, Brüksel lahanası, turp, şalgam, pancar, kereviz, domates, havuç, limon, kuşburnu, elma, kivi, portakal, mandalina gibi - koyu yeşil, sarı, turuncu, kırmızı ve mor sebze ve meyveler

SOĞUK ALGINLIĞI DURUMUNDA HANGİ YİYECEKLERDEN KAÇINILMALI?

Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyecek bir beslenme türü olan yağlı, karbonhidratlı, basit şekerden zengin yiyeceklerin tüketiminden kaçınmak; uzun süre tokluk sağlayacak, mevsimine uygun vitamin-mineralden zengin beslenmek gerekli.

BİTKİ ÇAYLARI BAĞIŞIKLIK İÇİN NE KADAR ETKİLİ?

Soğuk havalarda sıcak içecekler tüketmek hem vücudu ısıtır hem de içerdiği sıvılarla hidrasyonu sağlar. Taze zencefil veya tarçınla lezzetlendirilmiş, Ihlamur, adaçayı, hibiskus, kuşburnu çayı, açık çay gibi sıcak bitki çayları bu dönemde tercih edilebilir.