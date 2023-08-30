Kısırlaştırılmaya götürülen kedi, aracın camını kafasıyla kırıp kaçtı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kısırlaştırılmak için barınağa getirilen kedi, hafif ticari aracın arka camını kafasıyla kırarak araçtan kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Kısırlaştırılmaya götürülen kedi, aracın camını kafasıyla kırıp kaçtı

Güvercinlik Mahallesi’nde yaşamını sürdüren Mehmet Ülker, bölgedeki bir sokak kedisini kısırlaştırmak için Torba’daki Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi’ne getirdi. Ülker, kafesinden kaçan hayvanı araçtan alıp merkeze götürmek için yakalamaya çalıştı. Kedi, hafif ticari aracın bagaj camını kafasıyla kırıp dışarı çıktı. Kırık camdan dışarı çıkıp araçtan atlayan kedi, uzaklaştı. Kısa süre sonra tekrar aracın yanına gelen kedi, tekrar kaçarak uzaklaştı.

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Sokak hayvanlarını yakaladıkça merkeze kısırlaştırmak için getirdiğini söyleyen Mehmet Ülker, o gün yaşanan olayı şöyle anlattı;

“O gün 3 tane kedi yakaladım. Getirdim buraya. Bir tanesi kafesten kaçmış. Yakalayayım derken, çamurluğun üzerindeki cama kafayı vurup ve camı kırıp kaçması bir oldu. Ben de şaşırdım, insan gücüyle kırılamayacak şeyi kedi kafasıyla nasıl kırdı, nasıl kaçtı? Cam çatlak falan değildi. Camın fiyatını sordum, 30 bin TL dediler. 30 bin TL’nin önemi yok, önemli olan o hayvanın sağlıklı olması. Hayvanın başına bir şey gelmesin ya da bir yerde yaralı yatmasın. Çünkü ben kendimi hayvanlar için adadım. Bunlar için 30 bini bırakalım da 60 bin feda olsun. Keşke her vatandaş da böyle olsa”

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Hayvanın camı kırdıktan sonra kaçtığını dile getiren Ülker, “Halen geliyorum, ismini bağırıyorum buralarda, buralarda mı diye bakıyorum. Bulursam aynı yerine yine götüreceğim. Ben bir hayvansever olarak kendimi bu işlere adadım. Güvercinlik’te onların her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Bütçem el verdikçe mamasını karşılıyorum” dedi.

Hayvanseverlere de çağrıda bulunan Ülker, “Hayvanseverlerden bir şeyler beklemek lazım. Bağış olursa. Zaten Bodrum Belediyesi’nin barınağı, benim gezdiğim barınaklardan bin kat daha iyi. Personel bakımından olsun, ilgi bakımından olsun, hayvanların kısırlaştırılması olsun. Her yönden 10 artı 10 diyorum” ifadelerini kullandı.

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