Kısırlık yapan parfümler ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte insanlar, kötü kokuları gidermek amacıyla parfümlere yöneliyor.

Ancak, parfümlerde bulunan fitalat maddelerinin kısırlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu keşfedildi ve bu konuda uzmanlar uyarılarda bulundu.

Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, fitalatların kısırlığa yol açabileceğini belirtti ve parfüm kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Taşdemir, "Fitalatlar, esas olarak polivinil klorür (PVC) üretiminde plastikleri esnek hale getirmek için kullanılır. 75 yıldır endüstride kullanılmasına rağmen, son zamanlarda insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri tartışma konusu olmuştur. Fitalatlar, oyuncaklar, kozmetikler, tıbbi cihazlar, alışveriş torbaları, eldivenler, ayakkabılar, inşaat malzemeleri, kablolar, çatı izolasyonları, alüminyum folyolar, deterjanlar ve kırtasiye ürünleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. İnsanlara solunum, ağız yolu veya cilt teması ile bulaşabilir ve endokrin sistemi bozarak kısırlık ve doğurganlık sorunlarına neden olabilir" dedi.

Dermatolog Dr. Seher Küçükoğlu Cesur ise güneş alerjisinin kadınlarda daha sık görüldüğünü ve parfüm kullanımının güneş alerjisini tetikleyebileceğini ifade etti.

Dr. Cesur, "Güneş alerjisi riski, ailesel yatkınlık, bazı romatizmal hastalıklar, sürekli kullanılan parfüm, dezenfektan veya kimyasallar ve bazı ilaçlarla artabilir. Tanı ve tedavi için klinik öykü alındıktan sonra fototest yapılması ve gerekirse romatizmal hastalıklar için kan testleri yapılması önerilir. Tedavide kaşıntı ve ağrıyı azaltacak kremler ve oral ilaçlar kullanılır ve UVA/UVB ışınlarına karşı koruyucu losyonlar önerilir" diye ekledi.

Parfümlerde Bulunan Fitalatların Zararları

Fitalat içeren ürünler, özellikle bebeklerde uzun süreli kullanımda sağlık sorunlarına yol açabilir.

Deterjanlar, yumuşatıcılar, parfümler ve kişisel bakım ürünleri gibi günlük kullanımda olan ürünlerde çözücü olarak kullanılan fitalatlar, kanser, gelişim ve üreme sistemlerinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Fitalatların zararları bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Fitalatlardan Korunmak

Fitalatlardan korunmanın ilk adımı, hangi ürünlerde bulunabileceğini bilmekte.

Kozmetikler, şampuanlar, kişisel bakım ve temizlik ürünleri gibi doğrudan cilde temas eden ürünlerde fitalat bulunabilir. Yumuşak plastik oyuncaklar, toplar, balonlar, can simitleri ve can yelekleri gibi ürünlerde de fitalatlar mevcuttur. Fitalatlardan korunmak için, etiketleri dikkatlice okumak ve mümkünse fitalat içermeyen veya az miktarda içeren ürünleri tercih etmek önemlidir. Gıda maddelerinin cam kaplarda muhafaza edilmesi ve satılması da daha sağlıklı bir seçenektir. Kişisel bakım, kozmetik ve temizlik ürünlerinde fitalat kullanımını azaltmak veya gereksiz ürünleri kullanmamak da faydalı olacaktır.