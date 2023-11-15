Kıskançlık kavgasında 78 yaşındaki kocasını öldürüp, komşusunu yaraladı

Aydın'ın Didim ilçesinde Roza M. E. (63), kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada eşi Emin Küçükberber’i (78) bıçaklayarak öldürürken, kadın komşusu S.B’yi (76) de elinden yaraladı.

KAYNAK: DHA
Kıskançlık kavgasında 78 yaşındaki kocasını öldürüp, komşusunu yaraladı

Olay, saat 15.00 sıralarında Mersindere Mahallesinde bir evde meydana geldi. Emin Küçükberber ile Roza M. arasında komşuları S.B’nin de evde olduğu sırada kıskançlık nedeniyle tartıştı. İddiaya göre Roza M.T.'nin iki yıl önce evlendiği eşini S.B.’den kıskanması üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan gerginlik sırasında Roza M. E., mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve komşusuna saldırdı. Emin Küçükberber, boyun kısmından aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, S.B. ise elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Küçükberber’in hayatını kaybettiği belirlendi. S.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Roza M.E.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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