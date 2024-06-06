Kıskançlık kavgasında lisanslı boksör göğsünden vuruldu

Kaynak: DHA
Kıskançlık kavgasında lisanslı boksör göğsünden vuruldu

Zonguldak'ta kıskançlık yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki lisanslı boksör Rıdvan K. tabanca ile vuruldu. Kaçan 19 yaşındaki Berkay K. ise yakalandı.

Berkay K., aktarılanlara göre sevgilisinin çocukluk arkadaşı lisanslı boksör Rıdvan K.'yi kıskanmaya başladı. Rıdvan K. ile Berkay K. arasında zamanla husumet arttı. Rıdvan K.'nin Kapuz Plajı'nda olduğunu öğrenen Berkay K., dün akşam taksi ile Yeşil Mahalle Karpuz Caddesi'ne gitti. Rıdvan K. ile 2 arkadaşı, Berkay K.'yi takside dövmeye başladı. Bu sırada Berkay K., yanındaki tabanca ile Rıdvan K.'yı vurdu. Kurşun Rıdvan K.'nin göğsüne isabet etti. Olay taksi durağının güvenlik kamerasına takıldı.

64480-2.jpg

POLİS BERKAY K.'YI YAKALADI

Ağır yaralanan Rıdvan K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Berkay K.'yı saklandığı yerde yakalayarak adliyeye sevk etti.

İlgili Haberler
İdlib'te öğrenci servisi nehre uçtu: Çoğu çocuk 6 kişi öldü
İdlib'te öğrenci servisi nehre uçtu: Çoğu çocuk 6 kişi öldü
Bakan Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi
Bakan Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi
Uzaya ilk kez fırlatılan Starliner mekiğinde 3 sızıntı tespit edildi. NASA açıklama yaptı
Uzaya ilk kez fırlatılan Starliner mekiğinde 3 sızıntı tespit edildi. NASA açıklama yaptı
Sanat ve ödüllerin buluştuğu gece
Sanat ve ödüllerin buluştuğu gece
NATO'dan flaş ‘Ukrayna’ açıklaması!
NATO'dan flaş ‘Ukrayna’ açıklaması!
Demir yumruk Bilal Kara dünya şampiyonu oldu
Demir yumruk Bilal Kara dünya şampiyonu oldu
Son Haberler
İstanbul Bilim Olimpiyatları Ödülleri sahiplerini buldu Gündem
İstanbul Bilim Olimpiyatları Ödülleri sahiplerini buldu
İsrailli temsilci konuşurken salonu terk ettiler. Birleşmiş Milletler toplantısına damga vuran an Gündem
İsrailli temsilci konuşurken salonu terk ettiler. Birleşmiş Milletler toplantısına damga vuran an
ECB kritik kararını açıkladı. Yıllar sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
ECB kritik kararını açıkladı. Yıllar sonra bir ilk yaşandı
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti
Beşiktaş'ta sürpriz anlaşma. Eski Galatasaraylı göreve geliyor Spor
Beşiktaş'ta sürpriz anlaşma. Eski Galatasaraylı göreve geliyor
TÜVTÜRK'ten flaş araç muayenesi açıklaması. Kredi kartından komisyon alınacak mı? Ekonomi
TÜVTÜRK'ten flaş araç muayenesi açıklaması. Kredi kartından komisyon alınacak mı?
Ece Vahapoğlu sessiz sedasız boşandı Magazin
Ece Vahapoğlu sessiz sedasız boşandı