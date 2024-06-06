Kıskançlık kavgasında lisanslı boksör göğsünden vuruldu

Berkay K., aktarılanlara göre sevgilisinin çocukluk arkadaşı lisanslı boksör Rıdvan K.'yi kıskanmaya başladı. Rıdvan K. ile Berkay K. arasında zamanla husumet arttı. Rıdvan K.'nin Kapuz Plajı'nda olduğunu öğrenen Berkay K., dün akşam taksi ile Yeşil Mahalle Karpuz Caddesi'ne gitti. Rıdvan K. ile 2 arkadaşı, Berkay K.'yi takside dövmeye başladı. Bu sırada Berkay K., yanındaki tabanca ile Rıdvan K.'yı vurdu. Kurşun Rıdvan K.'nin göğsüne isabet etti. Olay taksi durağının güvenlik kamerasına takıldı.

POLİS BERKAY K.'YI YAKALADI

Ağır yaralanan Rıdvan K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Berkay K.'yı saklandığı yerde yakalayarak adliyeye sevk etti.