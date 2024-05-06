Kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

Olay, İstiklal Mahallesi Şükrü Meral Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Leyla Sultan K., üzerinde bulunan bıçakla Mehmet Salih B.'ye saldırdı.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, yaralı gencin çevredekiler tarafından yardım edildiği görüldü.

Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yaralı genç Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaçan Leyla Sultan K. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.