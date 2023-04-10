Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan özel hayat itirafı. ''Kısmet bu işler''

Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Yalın'ı dinlemeye gitti.

"DESTEK OLMAK İSTEDİK"

Depremzede kız çocuklarının eğitimi için sahne alan Yalın'a destek veren Sıla Türkoğlu, "Depremzedeler adına yapılan bir organizasyon olduğu için destek olmak istedik. Umarım yardımlar yerini bulur. Keyifli bir akşamdı. Soğuğa rağmen çok eğlenceliydi. Set temposunda iyi geliyor böyle akşamlar" dedi.

"KONUŞMAM PEK DOĞRU OLMAZ"

Sete ara verildiği söylentilerine yanıt veren Sıla Türkoğlu, "Biz çekimlere devam ediyoruz. RTÜK böyle bir karar verdi. Dava süreci devam ediyor. Bu konuda konuşmam da pek doğru olmaz diye düşünüyorum. 'Sansür' dediğimiz şey hiçbirimizin başına gelmemeli. Biz burada bir şey anlatmaya çalışıyorsak eğer bunu özgürce bir şekilde dile getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"AŞIK OLASIM GELDİ"

Ünlü oyuncu, basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularına ise "Hayatımda biri yok ama bugün Yalın'ı dinleyince aşık olasım geldi. Kader, kısmet bu işler. Her şeyden önemlisi; karşımdaki insanın bana bütün saflığıyla yaklaşmasını isterim" şeklinde yanıt verdi.

