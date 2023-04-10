10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan özel hayat itirafı. "Kısmet bu işler"

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan özel hayat itirafı. "Kısmet bu işler"

Depremzede kız çocuklarının eğitimi için sahne alan Yalın'ı dinlemeye giden oyuncu Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla ilgili soruları cevapladı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 11:58
Takip Et

"Kısmet bu işler" Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan aşk itirafı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan özel hayat itirafı. ''Kısmet bu işler''
+
Aa
-

Show TV'de yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Yalın'ı dinlemeye gitti.

"DESTEK OLMAK İSTEDİK"

Depremzede kız çocuklarının eğitimi için sahne alan Yalın'a destek veren Sıla Türkoğlu, "Depremzedeler adına yapılan bir organizasyon olduğu için destek olmak istedik. Umarım yardımlar yerini bulur. Keyifli bir akşamdı. Soğuğa rağmen çok eğlenceliydi. Set temposunda iyi geliyor böyle akşamlar" dedi.

"KONUŞMAM PEK DOĞRU OLMAZ"

Sete ara verildiği söylentilerine yanıt veren Sıla Türkoğlu, "Biz çekimlere devam ediyoruz. RTÜK böyle bir karar verdi. Dava süreci devam ediyor. Bu konuda konuşmam da pek doğru olmaz diye düşünüyorum. 'Sansür' dediğimiz şey hiçbirimizin başına gelmemeli. Biz burada bir şey anlatmaya çalışıyorsak eğer bunu özgürce bir şekilde dile getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"AŞIK OLASIM GELDİ"

Ünlü oyuncu, basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularına ise "Hayatımda biri yok ama bugün Yalın'ı dinleyince aşık olasım geldi. Kader, kısmet bu işler. Her şeyden önemlisi; karşımdaki insanın bana bütün saflığıyla yaklaşmasını isterim" şeklinde yanıt verdi.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
1
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Herkes bunu konuşuyor. Astrolog Meral Güven'den büyük kehanet. Cumhurbaşkanı adaylarından birinin başına gelecek korkunç olayı açıkladı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
2
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
3
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Kuzey Kore’nin dünyayı şaşkına çeviren hırsızlık çarkı ortaya çıktı. Milyarlarca dolar parayı böyle kazanıyorlar
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
4
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
5
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
6
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
7
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿ AKP'li Mehmet Metiner'den tartışma yaratacak ifadeler. ''Kendisine karşı Reis'i savunduğumuz kişiler...''
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Kirpi balığı yiyen çift öldü
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿Simeone'den Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara destek çağrısı: Ne olursa olsun gelin
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿NBA'de play-off eşleşmeleri belli oldu
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
﻿Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.