Kısmetse Olur Cansel son model Mercedes aldı. Vatandaşlar mal varlığının araştırılmasını istedi

Youtube’da yayın hayatını sürdüren Kısmetse Olur’un popüler yarışmacılarından biri olan Cansel Ayanoğlu özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan Cansel, son olarak da son model bir Mercedes satın aldığı görüntüleri “Yeni arabamı aldım” diyerek sosyal medyada paylaştı.

“MAL VARLIĞI ARAŞTIRILSIN”

Henüz 25 yaşında olan ve kendisini estetisyen olarak tanıtan Cansel, sosyal medyada ünlendikten sonra lüks bir hayat yaşamaya başladı.

Son olarak da fiyatı 3 milyon TL’den 7 milyon TL’ye kadar çıkan lüks Mercedes marka bir araç satın alan Cansel için vatandaşlar çağrıda bulundu.

Cansel’in paylaştığı videonun altında binlerce vatandaş, Cansel’in bu parayı nasıl kazandığını sorarken, bazı vatandaşlar da mal varlığının araştırılmasını istedi.