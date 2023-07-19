Kissinger, ABD ve Çin'i çatışmaya karşı uyardı

ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissenger, gerilimi yatıştırmak amacıyla Pekin'i ziyaret etti.

Kissinger, ABD ve Çin'i çatışmaya karşı uyardı

Editör: İsa Karaarslan

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Washington ve Pekin'i barış içinde bir arada yaşamanın bir yolunu bulmaya çağırdı. 100 yaşındaki diplomat Salı günü Savunma Bakanı Li Shangfu ile görüşmek üzere Çin'e gitti.

Kissenger, “ABD ve Çin yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmalı, barış içinde bir arada yaşamalı ve çatışmadan kaçınmalı’’ dedi.

Eski Bakan, her iki tarafı da "akıllı olmaya" ve birlikte çalışmaya, ilişkileri geliştirmek ve "dünya çapında barış ve istikrarı korumak" için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

Çin Savunma Bakanı Li ise, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin "diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana düşük bir noktada olduğunu" çünkü "ABD tarafındaki bazı kişilerin Çin tarafıyla aynı yönde hareket etmede başarısız olduğunu" söyledi.

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