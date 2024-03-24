Kitabın içine kurduğu düzenek şaşkına çevirdi. İçini oyup bakın ne sakladılar

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki bir benzin istasyonunda sahte parayla yakıt alan iki kişinin (M.Ç. ve İ.Ç.) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 şüpheliyi, Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheli M.Ç. ve İ.Ç.'nin üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, bir kitabın para sığacak şekilde kesilip içine gizlenmiş birçok para olduğu görüldü.

46 adet sahte 200 liralık banknot, 25 tabanca fişeği, 43 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kök kenevir bitkisi ve bitki aydınlatma aparatı ele geçirildiği belirtildi.