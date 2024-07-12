Kitahya'da mangal ateşi araziyi kül etti

Mangal ateşi araziyi kül etti

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Eğrigöz bahçeler mevkiinde yaşanan üzücü olayda, mangal için yakılan ateş kontrolden çıkarak 2 dönüm ekili araziyi kül etti.

Hidayet Kazan'a ait arazide çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Emet itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yapılan incelemede yangının, bölgede bulunan kişiler tarafından yakılan mangaldan çıktığı tespit edildi.

Yangında 2 dönüm ekili alan kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu olay, mangal yakarken dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ortaya çıkabilecek felaketlerin bir kez daha altını çiziyor.

Yetkililer, mangal yakarken rüzgar yönüne dikkat edilmesi, mangalın etrafının taş veya toprakla çevrilmesi ve söndürme aracı bulundurulması gibi kurallara uyulmasını önemle vurguluyor.