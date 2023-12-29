Kitap ve Kırtasiyecilerden Mansur Yavaş’a Teşekkür Plaketi

Şevket Gölük - Ankara Muhabiri - YENİÇAĞ GAZETESİ

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, Oda üyelerini ilgilendiren konu ve sorunları, talep ve beklentileri dile getirdiği konuşmasında; her zaman yanlarında olduğunu vurguladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti.

Oda Başkanı Küçükarzuman, “Her yıl okulların açılmasına kısa bir zaman kala zincir marketlerin büyük çapta kırtasiye işine girmesi bizleri oldukça mağdur etmektedir. İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocukları için iki yıldır okul sezonunda oda üyesi kırtasiyeci esnafı aracılığıyla Başkent Kart ile sağlanan anlamlı kırtasiye yardımı aynı zamanda biz kırtasiyeciler için de bir cansuyu anlamı taşımaktadır. Bundan dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Küçükarzuman, esnaf ve sanatkarın sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde esnaf ve sanatkar teşkilatından gelenlerden oluşacak bir daire başkanlığının kurulması teklifinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşmasında; Ankara’da göreve geldiği günden bugüne hiçbir ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiklerini vurguladığı ve bundan sonra da Ankara’ya yönelik ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda yapılacağını kaydettiği hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

Yavaş, çözüm odaklı bir yaklaşım içerisinde kitap ve kırtasiyecilerin sorun ve taleplerini dinledi, konuşmalardan notlar alarak konuların üzerinde durulacağını söyledi.

Esnaf ve sanatkarın, Ankara’nın yararına olacak her türlü çalışmaya, işbirliği içerisinde destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

ANKESOB Başkan Vekili Mehmet Ali Okumuş’un da hazır bulunduğu programa katılan ANKESOB’a bağlı meslek odalarının başkanları da konuşmalarında mesleki anlamda sorun ve taleplerine her zaman olumlu yaklaşan Yavaş’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.