Kitapların anlatamayacağını bir karikatür anlattı. Emre Ulaş ustalığını konuşturdu

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş, adaletin geldiği noktayı tek karikatür ile anlattı.

İşte Ulaş’ın ustalığını konuşturduğu o karikatür:

Emre Ulaş'ın "ADALETİN YENİ İŞİ!.." adlı karikatüründe adaletin simgesi gözleri bağlı Adalet Heykeli "Gel vatandaaş domatese geeal!.." diye bir pazarda bağırıyor.

Pazarda elinde bir poşet olan vatandaş ise Adalet Heykeli'ne "Şunu bir tartsana abla.. Bi kiloyu geçmesin!." diyor.

ADALET HEYKELİ

Adalet Heykeli aynı zamanda Tarafsızlık Heykeli ve Adalet Terazisi olarak da bilinir. Roma adalet tanrıçası Justitia ve Yunan mitolojisinde ilahi düzeni, hukuku ve gelenekleri kapsayan tanrıçası Themis'in birleşimi günümüzde Adalet Heykeli şeklinde simgelenmektedir.

Kılıcı, teraziyi ve gözlerinin kapalı olmasını hukukun evrensel ilkelerine dayandırılmaktadır.

"Kılıç" adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücünü, "Terazi" adaleti ve bunun dengeli bir şekilde dağıtılmasını simgelemektedir. Gözü bağlı olan Themis heykeli adaletin ve hukukun tarafsızlığını simgelemektedir.