Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu hakkında bir reklam kampanyasını öne sürerek yakın çevresinden para topladığı ve ardından yurt dışına çıktığı iddia edildi. Peki, Kıvanç Talu kimdir? Vay Böyle Tipler’den Kıvanç Talu neden gündem oldu?

Çift, bir milyon takipçili “Var Böyle Tipler” adlı hesaplarıyla birlikte kişisel hesaplarını da kapattı.

Pazartesi gününden itibaren ulaşılamayan fenomenler hakkındaki iddialar arasında, yurt dışına kaçmadan önce dolandırdıkları kişilere ev partisi verdikleri de var.

Kıvanç ve Beril Talu’nun, arkadaşlarını ve yakın çevresini işbirliği teklifiyle dolandırdıkları öne sürülüyor.

İddiaya göre, teklifi kabul edenlerden para alan fenomenler, yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulundu.

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Kıvanç Talu "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla sosyal medyada tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı.

Kıvanç Talu 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.