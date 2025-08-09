Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp Halit Yukay için yardım çağrısı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan arkadaşı Halit Yukay için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Tatlıtuğ, tüm takipçilerinden ve kamuoyundan duyarlı olmalarını dileyerek, Yukay'ın bir an önce bulunması için konuştu.

Geçtiğimiz günlerde teknesiyle Ege Denizi'ne açılan Halit Yukay'ın, bir süredir ailesi ve yakın arkadaşları tarafından arandığı öğrenildi.

Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. gününde!

En son hangi limandan ayrıldığı ve hangi yöne doğru seyrettiği kesin olarak bilinmezken, tüm iletişim kanallarının da kapalı olduğu belirtildi.

Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu