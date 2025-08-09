Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp Halit Yukay için yardım çağrısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan arkadaşı Halit Yukay için yardım çağrısında bulundu.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan arkadaşı Halit Yukay için sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu.

kivancccccccccc.jpg

Tatlıtuğ, tüm takipçilerinden ve kamuoyundan duyarlı olmalarını dileyerek, Yukay'ın bir an önce bulunması için konuştu.

kivanc.jpg

Geçtiğimiz günlerde teknesiyle Ege Denizi'ne açılan Halit Yukay'ın, bir süredir ailesi ve yakın arkadaşları tarafından arandığı öğrenildi.

Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. gününde!Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. gününde!

En son hangi limandan ayrıldığı ve hangi yöne doğru seyrettiği kesin olarak bilinmezken, tüm iletişim kanallarının da kapalı olduğu belirtildi.

Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulunduÜnlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu

Son Haberler
Köprüden denize düştü!
Köprüden denize düştü!
Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp Halit Yukay için yardım çağrısı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp Halit Yukay için yardım çağrısı
ABD'de üniversitede silahlı saldırgan alarmı
ABD'de üniversitede silahlı saldırgan alarmı
Denizde kayboldu beş saat sonra bulundu
Denizde kayboldu beş saat sonra bulundu
67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
67 yaşındaki adam evinde ölü bulundu