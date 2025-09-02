Kıvanç Tatlıtuğ'un dublör kullanması tepki çekmişti! Dublör Mehmet Tan işinden oldu

Kıvanç Tatlıtuğ’un, Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde dublör kullandığı ortaya çıktı. Aile dizisi o sahneyle yeniden gündeme gelirken, dublörün işten çıkarıldığı ortaya çıktı.

BÖLÜM BAŞINA 1 MİLYON ALIYORDU

Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden bölüm başına 1 milyon TL alıyordu. Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisindeki bazı sahnelerde, dublör kullandığı ortaya çıktı.

Görüntülerde Tatlıtuğ yerine Mehmet Tan’ın olması dikkat çekti. Sosyal medyada kullanıcılar böyle basit bir sahnede bile dublör kullanılmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada, "Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı" yorumları da yapıldı.

APAR TOPAR İŞTEN ÇIKARILDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından Mehmet Tan işten çıkarıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tan, şu ifadelere yer verdi:

Yıllardır Türkiye’de dublörlük yapıyorum, sayısız sahne, risk, sakatlık…

Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yaptığım video gündem oldu ve bu süreçten sonra çalıştığım şirket artık benimle çalışmak istemediğini söyledi

Amacım kesinlikle kimseyi kötü göstermek değildi, özellikle Kıvanç tatlıtuğ u Bu tamamen benim hikâyem ve emeğimin görünmesiyle ilgiliydi.

Uzun süre bu işin içinde oldum; sahnelerimi, düşmelerimi ve emeklerimi paylaştım.

Artık dublörlük yapmak istemiyorum.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Mehmet Tan’ın bu paylaşımının ardından sosyal medya ayağa kalktı. Kullanıcılar paylaşımlarıyla Tan’ın yanında olduklarını belirtti. İşte Sosyal medya kullanıcılarının yorumları:

Kardeşim sana nasıl destek olabiliriz bilmiyorum ama umarım en iyi yerlerde görürüz seni bahtın güzel olsun sevgiyle kal.

Çok daha iyi yerlere gelirsiniz umarım…

Gerçekten işini iyi yapan insanlarla bir derdi var bu ülkenin. Yanındayız kardeşim ve değerlisin.

Sen iyi yerlere geleceksin emin ol.

Çok yeteneklisin ışığını kimsenin söndürmesine izin verme. İş hayatınla ilgili karardan bahsetmiyorum hayat enerjiniz gözlerinizdeki ışığın sönmesine müsaade etmeyin.