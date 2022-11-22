22 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Kıvanç Tatlıtuğ şimdi de dövmeleriyle gündemde. Eline yaptırdığı gül dövmesinin sırrı çözüldü

Kıvanç Tatlıtuğ şimdi de dövmeleriyle gündemde. Eline yaptırdığı gül dövmesinin sırrı çözüldü

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, baba olduktan sonra vücuduna oğlunun ayak izini ve bir gül motifi kazıttı. Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, sevdiği için ve kayınvalidesinin adı olduğu için gül dövmesi yaptırdığı ortaya çıktı

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 19:31
Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ'un elindeki gül dövmesinin sırrı çözüldü

Kıvanç Tatlıtuğ şimdi de dövmeleriyle gündemde. Eline yaptırdığı gül dövmesinin sırrı çözüldü
+
Aa
-

Başak Dizer ile mutlu evliliği olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde yeni dövmesiyle gündeme gelmişti. Tatlıtuğ, "Bir anlamı var, anlamı bende kalsın" dediği dövmesinin sırrı çözüldü.

"BAŞAK DİZER'İN EN SEVDİĞİ ÇİÇEK"

Gazeteci Arif Hür, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eline yaptırdığı gül dövmesinin sırrını açıkladığı yazısında şu ifadeleri kullandı: "Başarılı oyunculuk kariyeri ve örnek aile yaşantısıyla gıptayla bakılan isimlerin başında gelen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez dövmeleriyle gündemde. Geçmiş yıllarda yaptırdığı, 'Beni sadece Allah yargılayabilir' ve renkli ejderha dövmesiyle dikkat çeken Tatlıtuğ, son olarak oğlu oğlu Kurt Efe'nin dövmesini ve bir de gül dövmesi yaptırmıştı.

Edinilen bilgiye göre  Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in çiçek çeşitleri arasında en çok gülü sevdiği için eline kazıtmış. Ayrıca Başak Dizer'in annesinin adı da Gül. Anlayacağınız, Kıvanç Tatıtuğ sağ eline yaptırdığı ufak bir gül dövmesiyle hem eşinin hem de kayınvalidesinin gönlünü fethetmiş."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
1
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Motorine şaka gibi indirim geliyor
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
2
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Dünya Kupası'nda TRT rezaleti. Büyük tepki var
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
3
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Kuleli Askeri Lisesi'nin tarihi binası yeniden eğitime açıldı. 15 Temmuz sonrası kapatılmıştı.
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
4
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz hamlesi belli oldu
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
5
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun: Milli gemi projesinin başında ‘su ürünleri’ mezunu kişiler var
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
6
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta ilginç yasak: Süpürülmesi yasaklandı
﻿Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda çok çarpıcı Türkiye detayı
7
﻿Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda çok çarpıcı Türkiye detayı
﻿Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda çok çarpıcı Türkiye detayı
﻿Rus Youtuber, Polonya Cumhurbaşkanı'nı Macron olduğuna ikna etti
﻿Rus Youtuber, Polonya Cumhurbaşkanı'nı Macron olduğuna ikna etti
﻿Rus Youtuber, Polonya Cumhurbaşkanı'nı Macron olduğuna ikna etti
﻿Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem
﻿Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem
﻿Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem
﻿Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
﻿Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
﻿Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
﻿Fransa’da çalışanlar ‘iş yoğunluğu’ nedeniyle greve gitti
﻿Fransa’da çalışanlar ‘iş yoğunluğu’ nedeniyle greve gitti
﻿Fransa’da çalışanlar ‘iş yoğunluğu’ nedeniyle greve gitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.