Kıvanç Tatlıtuğ'un saray yavrusu evi herkesi kıskandırdı

"Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney" ve "Cesur ve Güzel" gibi birbirinden başarılı yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yalnızca meslek hayatıyla değil özel yaşantısındaki mutluluğuyla da sık sık gündeme geliyor. 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, oğlu Kurt Efe'nin doğumuyla babalık sevinci yaşamıştı.

Oğlu ve eşiyle huzur dolu bir yuva inşa eden Tatlıtuğ, Kemerburgaz'da yer alan 'Kemer Country Kütük Evler'de yaşıyor. İlk kez evinin kapılarını geçtiğimiz aylarda Maison Française dergisine açan Tatlıtuğ'un tasarım harikası evi göz kamaştırdı.

Modern ve retro çizgilerin iç içe geçtiği üç katlı villanın dekorasyonunda dengeli ve ferah bir bakış açısı benimsenmiş.

Ahşabın ve bej tonlarının sıklıkla kullanıldığı evde en dikkat çeken detay ise pop art tasarımlar oluyor. Siyah beyaz çizgili kanepe ve renkli tablolar yumuşak tasarımın içerisine adeta renk katıyor.

"EVİM HER ZAMAN ÖNCELİĞİM OLMUŞTUR"

Neşe ve huzur veren sıcak bir ambiyansla döşenmiş bir evi olduğunu dile getiren Dizer, "Dekorasyon için aksesuar tercihlerim eğlenceli, renkli, dikkat çekici pop-art parçalar oldu. Yeşile, doğaya ve dinginliğe özlem duyduğumuz için bir orman evinde yaşamak hep hayalimizdi. Yaşadığım mekanda mutlaka tasarım objeler ve sanat eserleri olmalı. Evim her zaman önceliğim olmuştur. Zevkimi, yaşam stilimi ve karakterimi yansıtması için zaman ve emek harcarım" ifadelerini kullandı.