Kıvırcık lahananın yararları bilseniz her gün yersiniz

Kış mevsiminin soğuk ve gri günlerinde, sağlığımızı korumak ve hastalıklardan uzak durmak için beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu noktada, kış sebzeleri arasında öne çıkan kıvırcık lahana, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek sunuyor. Peki kıvırcık lahana, diğer adıyla kale, neden bir süper gıda olarak kabul ediliyor?

İŞTE KIVIRCIK LAHANANIN FAYDALARI VE NASIL TÜKETİLEBİLECEĞİ



Kıvırcık lahana, lahana, brokoli ve karnabahar gibi turpgiller familyasından gelen, yeşil yapraklı bir bitkidir. İlk olarak Orta Asya ve Doğu Akdeniz’de yetişen kıvırcık lahana, daha sonra dünyanın birçok yerine yayılmıştır. Bugün Çin, Tayvan, Vietnam ve Amerika gibi ülkelerde popüler bir sebze olan kıvırcık lahana, koyu yeşil renkte ve kalın yapraklıdır. Kıvırcık, süslü ve dinozor olmak üzere üç farklı çeşidi vardır. Bu sebzenin en önemli özelliği ise, içerdiği vitamin, mineral ve antioksidanlarla sağlık üzerindeki olumlu etkileridir.

İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Kıvırcık lahana, hiç yağ içermeyen ve 100 gramı sadece 30 kalori olan bir sebzedir. Bu nedenle, diyet yapanlar veya kilo korumak isteyenler için ideal bir besindir. Aynı zamanda, lif, folik asit, demir, kalsiyum, potasyum, manganez, fosfor, A, C, K ve B vitaminleri gibi birçok besin öğesi içerir. Bu besinler sayesinde, kıvırcık lahana, vücudun direncini artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur, yaşlanmayı geciktirir, kansere karşı korur, kolesterolü ve kan basıncını düşürür, kalp sağlığını korur, göz sağlığını destekler, sindirimi kolaylaştırır, kemik ve diş sağlığını iyileştirir, kansızlığı önler ve metabolizmayı hızlandırır.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Kıvırcık lahananın faydalarından yararlanmak için, mevsiminde ve taze olarak tüketmek önemlidir. Bu sebze, hem çiğ hem de pişirilerek yenilebilir. Salatalara, çorbalara, smoothielere, kızartmalara, böreklere, sarmalara, fırınlara ve daha birçok yemeğe eklenebilir. Kıvırcık lahanayı pişirirken, besin değerlerinin kaybolmaması için, hafif ateşte ve az suyla buğulamak en iyi yöntemdir.

Ayrıca, kıvırcık lahanayı tüketirken, bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Örneğin, kıvırcık lahana, çok fazla potasyum içerdiği için, kalp ve böbrek hastalarının doktorlarına danışmadan tüketmemeleri önerilir. Ayrıca, kıvırcık lahana, tiroit bezinin çalışmasını etkileyebileceği için, tiroit hastalarının da aşırıya kaçmamaları gerekir.

Kısacası, kıvırcık lahana, kışın sağlığınızı korumak için tercih edebileceğiniz bir süper gıdadır. Ancak, her besinde olduğu gibi, kıvırcık lahanayı da ölçülü ve dengeli bir şekilde tüketmek, sağlığınız için en iyisidir.