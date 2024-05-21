Kıyamet 15 Haziran'da kopacak

Ukrayna’nın Harkiv ve Sumi bölgeleri adeta yangın yerine dönmüş durumda. Özellikle Vovchansk civarında korkunç bir savaş devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Reinstein’daydı. 50 kadar ülkeden meydana gelen Reinstein, ABD liderliğinde, Ukrayna ordusunu Rus saldırılarına karşı teçhizatlandırmak ve silahlandırmak gündemiyle toplandı.

Toplantıya başkanlık eden Austin, önümüzdeki günlere dönük endişe verici açıklamalarda bulundu. ABD Savunma Bakanı yaptığı açıklamada “Rus birliklerinin önümüzdeki haftalarda daha da ileri noktalara taarruz etmesini bekliyoruz. Hedefleri, sınırlarını kendilerinin çizdiği bir tampon bölge yaratmak. Bu çok sert ve çok tehlikeli bir çatışma. Fakat Ukrayna ordusu savunmada olağanüstü bir cesaret ve yetenek sergiliyor. Şu anda yeni dönem çalışmasını başlattığımız Reinstein toplantıları devamında kendilerine sağlanan askeri yeteneği çok iyi kullandıklarını da görüyoruz onlar da bunu çok iyi sergiliyorlar. Putin'in Harkiv’e dönük son saldırısı, Ukrayna'ya dönük askeri yardım akışının asla aksamaması gerektiğini bir kez daha herkese göstermiştir” dedi.

Gazeteci Ardan Zentürk, “Üç kademeli savunma hattı var Harkov’un. Rus Genelkurmayı güçlü bir savunmaya güçlü bir savunma hattına çarptığı zaman sonuç alamayacağını bildiği için tampon bölge bahanesiyle savaşı Harkov’un kuzeyinden güneyine doğru yaymaya çalışıyor” diye konuştu.

Rusya’nun cepheyi sündürmesiyle zaten personel sıkıntısı çeken Ukrayna ordusu için işlerin daha da kötüye gittiğini belirten Zentürk, “15 Haziran'a doğru Rusya'nın inanılmaz güçlü bir taarruz gerçekleştireceğini ve sonuç alıcı bir taarruz gerçekleştireceğini görüyorum” diye konuştu.

Zentürk, Estonya Başbakanı Kaja Kallas’ın “NATO askerleri zaten aylardır Ukrayna topraklarında. Evet, orada NATO askerleri var. Fakat bu NATO askerlerinin oradaki varlığı bir NATO Rus çatışmasına asla neden olmayacak. O askerler yeni gönderilen gelişmiş silahların sistemlerin eğitimi amacı kendi bireysel güvenlik kararları çerçevesinde oradalar” açıklamasına da değindi. Kallas’ın açıklamalarını aktardıktan sonra sözlerine “Bu çok önemli yani diyor Kİ NATO tarafından alınmış ortak bir karar yok. Bu nedenle bireysel olarak bölge devletler NATO üyeleri kendi askerlerini belirli bölgelerde lokalize edebiliyor. Eğitim amaçlı olarak lokalize ediyor” diye devam eden gazeteci bahis konusu bölgede Estonya askerlerinin de olduğunu iddia etti.

Zentürk sözlerini “Gördüğümüz kadarıyla her iki tarafta Haziran ayına doğru müthiş bir seferberlik içinde ve çok kanlı bir savaş sürüyor” diye sonlandırdı.