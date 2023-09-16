Kıyameti yaşayan Libya'da OHAL kararı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; sel nedeniyle içme suyuna kanalizasyon suyu karışan Derne kentinde, 150 kişi zehirlendi.

İçme Suyu Tüketime Uygun Değil

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Sayih, yaptığı açıklamada, sel felaketinin yol açtığı sorunlara değindi. Sayih, ülkenin doğusundaki Derne kentinde, içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığını ve bu nedenle 150 kişinin zehirlendiğini belirtti. Sayih, kentteki içme suyunun tüketime uygun olmadığını, başka kaynaklara yönelmek gerektiğini vurguladı.

Sel Felaketinden Zarar Gören Bölgelerde OHAL Kararı

Sayih, ayrıca sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle OHAL ilan etme kararı aldıklarını duyurdu. OHAL kararıyla birlikte, sel felaketinin yol açtığı hasarın giderilmesi ve insanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

Ülke Genelinde 3 Günlük Yas İlan Edilmişti

Orta Akdeniz’de etkili olan ve “Daniel” adı verilen fırtınanın neden olduğu sel felaketi, Libya’nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde büyük hasara yol açmıştı. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül’de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmişti. Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu. Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son “40 yılın en yüksek seviyesinde” olduğu bildirilmişti.