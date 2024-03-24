Kıyıya vuran onlarca ölü köpek için harekete geçildi

Giresun'un Bulancak-Piraziz ilçeleri sınırında 10 Mart 2024 tarihinde, sahil boyunca çeşitli noktalarda en az 18 köpeğin Bulancak Belediyesi’ne ait iş makineleriyle kum ve çakıl yığıntısının altına gizlendiği ortaya çıktı.

17 Mart 2024 tarihinde ise, sahilde yapılan olay yeri incelemesinde, çok sayıda ölü köpek ve çuval içinde sahile vurmuş bir ölü buzağı bulundu. Vatandaşlar, Bulancak Belediyesi'nin olay hakkında hiçbir açıklama yapmaması ve gerekli adımları atmaması nedeniyle harekete geçti ve Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Haykonfed Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir, söz konusu katliama ilişkin, "Biz haberdar olduktan sonra Tarım İlçe Müdürlüğü'ne geliyoruz. 4-5 gündür bu konuda haberleri olmadığını, kendilerine bilgi gelmediğini söylüyorlar. Belediye ilk iş olarak Tarım İlçe Müdürlüğü'ne haber vermesi, müdürlükte görev yapan veteriner hekimlerinin de ölen canlarımızın neden öldüğünü araştırması gerekirdi. Maalesef Bulancak Belediyesi böyle bir çalışma yapmamış.” açıklamasında bulundu.

Soruşturmanın açılması için Tarım İlçe Müdürlüğü’ne ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe ve ölen hayvanların resimlerini verdiklerini ileten Özdemir, hukuki süreci başlattıklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

“Katiller ortaya çıkartılana kadar önümüzdeki Cumartesi günü, hatta her Cumartesi günü olmak üzere, her geçen gün sayımız artarak burada adalet bekleyişi yapacağız, adalet nöbeti tutacağız. Ta ki bu katiller bulunacak, cezasını alacağız ve biz de ondan sonra buradan ayrılacağız.” İfadelerin kullanan Özdemir, Cumhuriyet Başsavcılığı gelene kadar hiç kimsenin olay yerine dokunmaması ve sahilin tamamının taratılması gerektiğini ifade etti.

Hayvan hakları savunucuları, Bulancak İlçe Tarım Müdürlüğü'nün dilekçeyi Savcılığa zamanında ulaştırmamasını suiistimal olarak değerlendirdi ve yaşanan bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması için CİMER'e şikayette bulunulmasını ve sosyal medyada olayın paylaşılmasını istedi.

Bulancak Belediyesi, Giresun Valiliği ve diğer ilgili kurumlar, olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.