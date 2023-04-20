Kız arkadaşına arkadaşlık isteği göndereni, karnından bıçakladı

Erzurum'da sosyal medyada yaşanan bir tartışma sonucu bıçaklı kavga çıktı. Enes A. (17), kız arkadaşına arkadaşlık isteği gönderen Muhammet E.A.'yı (20) bıçakla yaraladı.

Kız arkadaşına arkadaşlık isteği göndereni, karnından bıçakladı

Olaya müdahale eden Haktan T. (17) de kolundan bıçak darbesi aldı.

Olay, Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde saat 15.00 civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Enes A., kız arkadaşına sosyal medyada arkadaşlık isteği gönderdiği gerekçesiyle Muhammet E.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes A., yanında bulunan bıçağı çekerek Muhammet E.A.'yı karın bölgesinden yaraladı.

Kavgayı ayırmak isteyen Haktan T. ise sol kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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