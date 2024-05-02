Kız arkadaşının tartıştığı gruba rastgele ateş açtı: 1 yaralı

Kaynak: DHA
Kız arkadaşının tartıştığı gruba rastgele ateş açtı: 1 yaralı
Çorum’da kız arkadaşının tartıştığı grupla karşılaşınca tabanca ile çevreye rastgele ateş açan B.C.B.’nin silahından çıkan kurşun A.H.Ö.’nün bacağına isabet etti.

Çorum’da akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan 17 yaşındaki B.C.B., kız arkadaşının bir grup genç ile parkta tartıştığını öğrendi.

Parka gittiği sırada kız arkadaşının tartıştığı grupla sokakta karşılaşan B.C.B., çevreye tabancayla rastgele ateş açtı.

Kurşunlardan biri grupta yer alan A.H.Ö.’nün bacağına isabet etti.

Çevrede bulunan bir eczacı yaralanan A.H.Ö.’ye ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonrasında ise A.H.Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, şüpheli B.C.B.’yi kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

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