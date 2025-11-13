Olay Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Güleçoba Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, aynı aileye mensup kişiler arasında dün akşam ‘kız isteme’ meselesi yüzünden tekmeli, yumruklu ve sopalı kavga çıktı. 4 şüpheli, sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Olayın ardından öğle saatlerinde taraflardan birinin evine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Namaz kılarken kurşunların hedefi olan 22 yaşındaki İ.B. hayatını kaybetti, 10 yaşındaki yeğeni J.B. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alınırken; yapılan aramalarda 3 otomobilde 1 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.